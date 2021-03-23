Автомобильный портал Motorpage
23 мар 2021

Magna готова выпускать «яблочный» автомобиль

Magna готова выпускать «яблочный» автомобиль

Один из крупнейших в мире производителей автокомпонентов готов подписать контракт с Apple на производство автомоиблей

Автомобиль от производителя мобильной электроники – нонсенс и больная тема. Для кого?  Для автопроизводителей. К кому IT-гигант не обращался за помощью и сотрудничеством, будь то Kia или Nissan – все отказывались вести дела с Apple. А совсем недавно глава Toyota выступил с заявлением, где читались завуалированные намеки на то, что Apple не следует лезть не в свое дело.

Впрочем, у одной компании все же есть интерес. Она не является автопроизводителям, но к миру машин имеет самое непосредственное отношение. Да, речь об австрийской Magna. Опыт с электромобилями она уже имеет – на ее мощностях, например, Jaguar собирает свой I-Pace?, а чуть позже здесь пропишется и Fisker Ocean. Аналитики уже называют Magna чуть ли не самым идеальным вариантом для Apple – собственной автомобильной марки у завода нет, а значит нет и никаких ограничений.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen назвал дату полного отказа от двигателей внутреннего сгорания

23 марта 2021

Москва готовится к размещению новых камер

23 марта 2021
Porsche 918 spyder

В Porsche готовятся к выпуску гиперкар

23 марта 2021
Citroen Berlingo

Citroen привез в Россию Berlingo Multispace

23 марта 2021
Nissan 400Z

Серийный Nissan 400Z запечатлели на фото

23 марта 2021

Lexus готовит нечто роскошное

23 марта 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 (2021) не надо громких слов... Тест драйв
22 марта 2021

Mazda CX-9
"Не надо громких слов..."
Jeep Wrangler - jeep wrangler (2018) в бой с тяжелым вооружением
Тест драйв
19 марта 2021

Jeep Wrangler
"В бой с тяжелым вооружением"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"
Infiniti Q60 - infiniti q60 (2016) смотрите, кто ушел
Тест драйв
12 марта 2021

Infiniti Q60
"Смотрите, кто ушел"

Написано новостей:

2 7 9 2 2