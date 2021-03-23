Magna готова выпускать «яблочный» автомобиль

Один из крупнейших в мире производителей автокомпонентов готов подписать контракт с Apple на производство автомоиблей

Автомобиль от производителя мобильной электроники – нонсенс и больная тема. Для кого? Для автопроизводителей. К кому IT-гигант не обращался за помощью и сотрудничеством, будь то Kia или Nissan – все отказывались вести дела с Apple. А совсем недавно глава Toyota выступил с заявлением, где читались завуалированные намеки на то, что Apple не следует лезть не в свое дело.

Впрочем, у одной компании все же есть интерес. Она не является автопроизводителям, но к миру машин имеет самое непосредственное отношение. Да, речь об австрийской Magna. Опыт с электромобилями она уже имеет – на ее мощностях, например, Jaguar собирает свой I-Pace?, а чуть позже здесь пропишется и Fisker Ocean. Аналитики уже называют Magna чуть ли не самым идеальным вариантом для Apple – собственной автомобильной марки у завода нет, а значит нет и никаких ограничений.