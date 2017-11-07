Крупнейший индийский автопроизводитель, компания Mahindra & Mahindra особыми амбициями по выходу на зарубежные рынки никогда не отличалась, но видимо и ей стало тесно на внутреннем рынке. Представители компании анонсировали пресс-конференцию, на которой объявят о строительстве завода в Северной Америке.

Завод площадью около 122 тысяч квадратных метров будет построен рядом с Детройтом и станет первым новым заводом в этого городе, который будет построен за последние 25 лет. В компании пока не раскрывают подробности, ограничиваясь заявлением, что собираются собирать здесь внедорожники и пикапы.

Впрочем, ранее Mahindra & Mahindra уже пыталась выйти на рынок Северной Америки: в 2012 индийцы даже заключили несколько дилерских контрактов, которые бы позволили начать продажи автомобилей в 300 торговых точках. Но потом компания отказалась от своих планов, а дилеры обвинили Mahindra в том, что она получила косвенную прибыль в размере 100 миллионов долларов, так как получила бесплатное продвижение на местном рынке. В Mahindra переложили всю вину на своего местного дистрибьютора, компанию Global Vehicles USA Inc. Судебное дело по иску дилеров все еще находится на рассмотрении.

В 2013-м Mahindra открыла местное представительство в Мичигане, создав там исследовательский центр, который должен заниматься проектированием и разработкой новых транспортных средств. В 20014 году штат исследовательского центра был увеличен до 110 человек.