Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2017

Mahindra построит завод в США

Mahindra построит завод в США
Автор фото: фирма-производитель

Крупнейший индийский автопроизводитель, компания Mahindra & Mahindra особыми амбициями по выходу на зарубежные рынки никогда не отличалась, но видимо и ей стало тесно на внутреннем рынке. Представители компании анонсировали пресс-конференцию, на которой объявят о строительстве завода в Северной Америке.

Завод площадью около 122 тысяч квадратных метров будет построен рядом с Детройтом и станет первым новым заводом в этого городе, который будет построен за последние 25 лет. В компании пока не раскрывают подробности, ограничиваясь заявлением, что собираются собирать здесь внедорожники и пикапы.

Впрочем, ранее Mahindra & Mahindra уже пыталась выйти на рынок Северной Америки: в 2012 индийцы даже заключили несколько дилерских контрактов, которые бы позволили начать продажи автомобилей в 300 торговых точках. Но потом компания отказалась от своих планов, а дилеры обвинили Mahindra в том, что она получила косвенную прибыль в размере 100 миллионов долларов, так как получила бесплатное продвижение на местном рынке. В Mahindra переложили всю вину на своего местного дистрибьютора, компанию Global Vehicles USA Inc. Судебное дело по иску дилеров все еще находится на рассмотрении.

В 2013-м Mahindra открыла местное представительство в Мичигане, создав там исследовательский центр, который должен заниматься проектированием и разработкой новых транспортных средств. В 20014 году штат исследовательского центра был увеличен до 110 человек.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Mahindra & Mahindra

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla

Tesla назвала новую дату премьеры своего грузовика

07 ноября 2017
IGM

Гордон Мюррей рассказал о своем новом спорткаре

07 ноября 2017
BMW M3 CS

Названа дата премьеры самой мощной BMW M3 в истории

07 ноября 2017
Koenigsegg Agera S

Быстрейший автомобиль на земле: рекорд Bugatti пал

07 ноября 2017
Infiniti

Infiniti привезет в Лос-Анджелес технологичный концепт

07 ноября 2017
Lamborghini

Lamborghini создала «супортивный автомобиль будущего»

07 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 ювелирный бизнес
Тест драйв
03 ноября 2017

Volvo V90 Cross Country
"Ювелирный бизнес"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу
Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 7 0