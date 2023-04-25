Майские праздники будут особенно приятными для водителей

Департамент транспорта Москвы объявил об отмене платы на всех городских парковках, за исключением стоянок со шлагбаумом в рамках майских праздников

Собственно, первого, восьмого и девятого мая москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставлять свои машины на улицах Москвы – даже в центральных районах, тарифы, которые считаются самыми высокими, будут временно отменены.

В то же время важно помнить, что уже с сегодняшнего дня ГИБДД начинает перекрывать улицы в рамках подготовки к параду. Так, с 21:00 25 апреля и до окончания ночной репетиции парада личный и общественный транспорт не смогут проехать по Тверской улице от Моховой до Большой Садовой улицы и от Большой Бронной до Большой Садовой, а также по Моховой от Воздвиженки до Тверской, по Большой Никитской улице от Моховой до Романова переулка и по 1-й Тверской-Ямской от Большой Садовой до улицы Гашека.