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25 апр 2023

Майские праздники будут особенно приятными для водителей

Майские праздники будут особенно приятными для водителей

Департамент транспорта Москвы объявил об отмене платы на всех городских парковках, за исключением стоянок со шлагбаумом в рамках майских праздников

Собственно, первого, восьмого и девятого мая москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставлять свои машины на улицах Москвы – даже в центральных районах, тарифы, которые считаются самыми высокими, будут временно отменены.

В то же время важно помнить, что уже с сегодняшнего дня ГИБДД начинает перекрывать улицы в рамках подготовки к параду. Так, с 21:00 25 апреля и до окончания ночной репетиции парада личный и общественный транспорт не смогут проехать по Тверской улице от Моховой до Большой Садовой улицы и от Большой Бронной до Большой Садовой, а также по Моховой от Воздвиженки до Тверской, по Большой Никитской улице от Моховой до Романова переулка и по 1-й Тверской-Ямской от Большой Садовой до улицы Гашека.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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