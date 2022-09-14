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14 сен 2022

Man и Scania продают свои российские активы

Man и Scania продают свои российские активы

Компания Traton, в которую входят производители грузовиков и автобусов MAN и Scania, являясь, по совместительству, дочерним предприятием концерна Volkswagen Group, решила распродать свои российские активы

На данный момент речь идет только о бизнес-активах, то есть торговых фирмах «Скания Русь» и «Ман Трак энд Бас Рус», а также лизинговом подразделении «Скания Лизинг». Что касается ленинградского завода, где производятся и грузовики Scania, и грузовики Man, то его судьба остается неизвестной.

Решение о продаже и уходе с рынка связано с санкционным давлением - MAN и Scania приостановили поставки в РФ в начале марта. Грузовые автомобили с конца февраля неоднократно фигурировали в разных санкционных пакетах ЕС, кроме того, компании ограничены в поставках комплектующих.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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