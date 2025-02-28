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28 фев 2025

Mansory представил свое виденье электропикапа Tesla Cybertruck

Mansory представил свое виденье электропикапа Tesla Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое ателье Mansory, известное своими радикальными доработками автомобилей, представило новую версию Tesla Cybertruck под названием Elongation

Cybertruck от Mansory получил бампера из углепластика с подсветкой, карбоновые накладки на колесные арки, боковые пороги, фальш-воздухозаборники и иной капот. Сзади установили необычный раздвоенный карбоновый спойлер. Опционально клиенты могут добавить еще больше углепластика не только снаружи, но и внутри. Сам салон выполнен в серо-белой цветовой гамме с желтыми акцентами.

Elongation вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Многие пользователи назвали этот проект худшей работой Mansory за всю историю фирмы.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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