Mansory представил свое виденье электропикапа Tesla Cybertruck

Немецкое ателье Mansory, известное своими радикальными доработками автомобилей, представило новую версию Tesla Cybertruck под названием Elongation

Cybertruck от Mansory получил бампера из углепластика с подсветкой, карбоновые накладки на колесные арки, боковые пороги, фальш-воздухозаборники и иной капот. Сзади установили необычный раздвоенный карбоновый спойлер. Опционально клиенты могут добавить еще больше углепластика не только снаружи, но и внутри. Сам салон выполнен в серо-белой цветовой гамме с желтыми акцентами.

Elongation вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Многие пользователи назвали этот проект худшей работой Mansory за всю историю фирмы.