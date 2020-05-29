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29 май 2020

Марка Facel возрождается

Марка Facel возрождается

Автомобилестроительная компания Facel (акроним от Forges et Ateliers de Constructions d'Eure-et-Loir) вернется к жизни после довольно продолжительного перерыва. Свою последнюю модель, спорткар Facel 6, компания выпустила в 1964 году

История этой марки насыщенна. Изначально компания занималась штамповкой листового металла. А после Второй мировой войны, объединившись с металлургической Métallon, начала делать специфические кузова для Simca, Ford, Panhard и Delahaye. В основном это были купе и кабриолеты.  Чуть позже  компания перешла на производство собственных автомобилей. Интересно, что  в линейку входили дорогие люксовые седаны и купе, среди владельцев которых в то время были Альбер Камю, а также известные музыканты и кинозвезды, включая Ринго Старра и Аву Гарднер.

В 1964 году марка обанкротилась и долгое время о ней не было ничего известно. Правда, в 2012 году появились новости  о возрождении и теперь они подтверждаются. Итак ,судя по изображениям, купе Facel V сохранило общие с предшественниками пропорции, а также характерную для Facel вертикальную оптику. Машине достанется двигатель V8 6.0, развивающий 510 либо 550 сил, и углерод-керамические тормоза. Стандартная версия будет ускоряться до ста за 3,7 секунды, Performance — за 3,5.

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