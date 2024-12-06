Марка Genesis пересмотрела планы по полной электрификации

Руководство компании пересмотрело планы по полной электрификации бренда к 2025 году. Судя по обновленной стратегии, модельный ряд марки будет также состоять из подзаряжаемых и последовательных гибридов

Первой моделью новой гибридной линейки станет GV70, продажи перезаряжаемой версии запланированы на следующей года. А EREV-версия появится на рынке не раньше 2027 года. По такому же принципу на новые силовые установки будут переходить и другие модели корейского бренда. Genesis рассчитывает, что EREV станут популярными на рынках США и Китая, где регуляторы видят в них альтернативу электромобилям с точки зрения экологических стандартов.

Hyundai, материнская компания Genesis, ставит цель к 2028 году продавать 40% гибридных автомобилей от общего объема, что составляет около 1,33 млн единиц. Вероятно, концерн пойдет по аналогичному пути развития своего модельного ряда в ближайшем будущем.