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20 фев 2023

Марка Jetour раскрыла свои планы на Россию

Марка Jetour раскрыла свои планы на Россию

Слухи о появлении данной марки в России ходили достаточно давно, но официальных заявлений до сегодняшнего дня не было.  Теперь же мы знаем и дату выхода, и количество моделей, которое выйдет на наш рынок

Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на инсайдеров, старт продаж намечен на весну нынешнего года. Что касается модельной линейки, то она будет состоять из двух моделей – кроссоверов Dasheng и X90.

Начнем с первого - Jetour Dasheng при длине 4590 миллиметров и колёсной базе 2720 миллиметров почти идентичен по размерам Toyota RAV4. Дизайн у машины – это ее сильная черта. Здесь есть множество запоминающихся деталей. Взять, к примеру, решетку радиатора, которая не имеет рамок. Что касается силовых установок, то автомобиль привезут к нам с 1.6-литровым турбомотором, который развивает 170 лошадиных сил и работает в паре с вариатором. Что касается модели X90, то этот кроссовер по размерам сравним с Toyota Highlander. Его оснащают двухлитровым 250-сильным турбомотором и роботизированной коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили.рф

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