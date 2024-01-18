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18 янв 2024

Марка Jetta анонсировала 5 новых автомобилей

Марка Jetta анонсировала 5 новых автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Jetta, являющаяся совместным брендом Volkswagen и FAW, анонсировала появление 5 новых моделей, которые должны будут появиться на рынке до 2026 года

В России данная марка официально представлена только седаном Jetta VA3 (прямой родственник Volkswagen Polo и Skoda Rapid), но на родине под данным брендом продаются и кроссоверы Jetta VS5 (на базе Volkswagen Taos / Skoda Karoq) и Jetta VS7 (тот же VS5, только с удлиненной колесной базой).

Пока информации о новинках немного. Ближе всего к дебюту обновленные версии VS5 и VS7, а также спортивный кроссовер VS6. Они должны будут поступить в продажу в этом году. В 2025 будут представлены три модели: флагманский кроссовер VS8, седан VA5 и таинственный электромобиль, название которого пока держится в секрете. Также до конца 2026 года компания обещает представить электрическую модификацию одного из кроссоверов.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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