Марка Livan официально выходит на российский рынок

В ближайшее время на российский автомобильный рынок прибудет новый кроссовер Livan X3 Pro. В дальнейшем марка Livan привезет к нам еще две модели

X3 Pro оснащается безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью в 103 лошадиные силы и 142 Нм крутящего момента. В качестве коробки передач здесь будет использован вариатор, хотя возможно появятся и более бюджетные версии -с 5-ступенчатой «механикой». Полный привод, к сожалению, здесь не предусмотрен в принципе.

Что касается оснащения, то автомобиль оборудован современной мультимедийной системой, навигатором, встроенным видеорегистратором и другими полезными опциями. Кроме того, автомобиль обладает неплохим уровнем безопасности - уже в базе идут две подушки, системы ABS и ESP.