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5 ноя 2021

Марка Lynk &Co выходит на российский рынок

Марка Lynk &Co выходит на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Geely Group намерена вывести на российский рынок ещё один бренд из входящих в её состав — это марка Lynk&Co, которая изначально создавалась для реализации высокотехнологичных автомобилей.

Если верить данным, которые указаны в корпоративной презентации, то дата выхода бренда на российский рынок - 2025 год. Впрочем, в российском представительстве Geely не сообщили никакой конкретики, хотя сами планы по выводу Lynk &Co в Россию подтвердили.  Отметим, что Российский рынок в Geely считают одним из приоритетных, и по итогам трёх кварталов Geely входит в тройку самых популярных китайских марок. За девять месяцев покупателей нашли более 16 тысяч Geely, абсолютный бестселлер — кроссовер Coolray с результатом 7769 штук.

Также неизвестно с какими именно автомобилями марка выйдет на рынок России. В целом, модельный ряд Lynk &Co достаточно обширен. У компании есть и кроссоверы – модели 01, 03 и 09; и седаны – модель 03, и хэтчбеки – модель 02.

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