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10 дек 2024

Марка Nio запускает производство седана ET9 с рулевым управлением по проводам

Марка Nio запускает производство седана ET9 с рулевым управлением по проводам
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Nio получила одобрение от местного регулятора на производство флагманского седана ET9. Это будет первый серийный автомобиль в Поднебесной с системой Steer-by-Wire (SBW), которая позволяет управлять колесами не механически, а по проводам

На самом деле данная технология относительно не новая. Ряд японских производителей в лице Toyota и Infiniti уже оснащали свои автомобили “электронными” рулями. Однако Nio стала первой маркой в Поднебесной, получившей разрешение на выпуск таких автомобилей, несмотря на то, что в местном законодательстве отсутствуют соответствующие технические стандарты.

Руководство бренда заявляет, что система Steer-by-Wire на седане ET9 позволила сократить количество вибраций, передаваемых на рулевое колесо, на 80% и увеличить свободное пространство для водителя. Более того, компания уверяет в ее отказоустойчивости и надежности, по сравнению с обычными электроусилителями.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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