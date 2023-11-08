Марка SWM выходит на российский рынок

В этом месяце на российский рынок выйдет китайский бренд SWM, который изначально был создан итальянцами в 1971 году. На первом этапе откроется 25 салонов по всей России

Известно, что компания привезет три кроссовера под индексами G01, G01F и G05 Pro. На родине все три модели оснащаются бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность данного агрегата составляет 156 л.с. и 212 Нм крутящего момента (для российского рынка мотор дефорсирован до 139 л.с.). Автомобиль будет комплектоваться 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В Китае также доступны версии с 6-ступенчатой “механикой” или 6-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно передний.

SWM G01 и G01F фактически являются родственными моделями, отличающимися только дизайном (у G01F он более спортивный) и уровнем оснащения. Их дебют на китайском рынке состоялся в 2018 году. G05 Pro - флагман китайской компании, который на родине продается с 2021 года. Будут предложены версии с 5- или 7-местным салоном. В среднем автомобили будут оцениваться от 2,4 до 2,8 млн. рублей.