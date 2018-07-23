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23 июл 2018

Маркионне отстранили от руководства Ferrari и FCA

Маркионне отстранили от руководства Ferrari и FCA

О том, что глава концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), а также компании Ferrari, которая формально не входит в FCA, Серджио Маркионне уйдет в отставку стало известно еще весной. Действующий контракт у Маркионне заканчивается следующим летом. Однако, и в Ferrari, и в FCA форсировали процесс и выбрали новое руководство

Кандидаты были обсуждены в минувшую субботу. В Ferrari, в которой Мариконне совмещал посты председателя правления и исполнительного директора, назначили на эти посты разных людей.

Председателем правления итальянской компании станет Джон Элканн, глава концерна Exor и владелец контрольного пакета акций Ferrari и Fiat (а заодно и футбольного клуба «Ювентус»). На должность исполнительного директора назначен Луис Камилльери. Сегодня 63-летний управленец входит в состав правления Ferrari, а ранее руководил табачным гигантом Phillip Morris.

Главой концерна FCA назначен руководитель марок Jeep и RAM Майкл Мэнли. Пост председателя правления сохранит за собой Джон Элканн, представляющий интересы семьи Аньелли, которой ранее принадлежал практически весь итальянский автопром.

Досрочная отставка Маркионне связана со значительным ухудшением его здоровья после перенесенной операции на плечо. В коротком заявлении концерна Fiat Chrysler Automobiles говорится, что итальянец больше не вернется к управлению компанией, а концерн приносит искренниие соболезнования семье Маркионне.

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При написании новости использовалась информация:
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