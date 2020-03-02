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2 мар 2020

Мартовские праздники - счастье водителя

Мартовские праздники - счастье водителя

В Международный женский день можно будет ставить машину бесплатно на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства Москвы

В Москве 8 и 9 марта парковку во всем городе сделают бесплатной. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Москвы. Власти подчеркнули, что оставить автомобиль не внося платы можно будет на любой улице, которая входит в зону городского платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом. Платными останутся огороженные шлагбаумами плоскостные парковки.

«В праздничные дни интенсивность движения транспорта в столице традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог. В честь Международного женского дня в Москве ежегодно проходят концерты, спектакли, мастер-классы, акции и другие мероприятия. Планирующие свой культурный досуг горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью порталу Autonews.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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