Maserati рассказала о гоночной модификации спорткара MC20

На базе суперкара Maserati MC20 итальянцы разрабатывают трековую модификацию Project24. Таких машин сделают всего 62 экземпляра.

От своего прототипа новинка будет отличаться существенно. Во-первых, у машины будет развитый боди-кит с огромным антикрылом. Во-вторых, интерьер сделают спартанским – никаких удобств: только голый металл, ковши с 6-точечными ремнями безопасности, гоночный защитный каркас и пожаробезопасный бензобак.

Самое интересное, разумеется, двигатель - трёхлитровая «шестёрка» V6 с двойным наддувом форсирована до 740 лошадиных сил. При массе болида меньше 1250 килограммов на каждую лошадиную силу приходится всего 1,7 килограмма. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.