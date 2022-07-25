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25 июл 2022

Maserati рассказала о гоночной модификации спорткара MC20

Maserati рассказала о гоночной модификации спорткара MC20
Автор фото: фирма-производитель
На базе суперкара Maserati MC20 итальянцы разрабатывают трековую модификацию Project24. Таких машин сделают всего 62 экземпляра.
От своего прототипа новинка будет отличаться существенно. Во-первых, у машины будет развитый боди-кит с огромным антикрылом. Во-вторых, интерьер сделают спартанским – никаких удобств: только голый металл, ковши с 6-точечными ремнями безопасности, гоночный защитный каркас и пожаробезопасный бензобак.
 
Самое интересное, разумеется, двигатель - трёхлитровая «шестёрка» V6 с двойным наддувом форсирована до 740 лошадиных сил. При массе болида меньше 1250 килограммов на каждую лошадиную силу приходится всего 1,7 килограмма.  Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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