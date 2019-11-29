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29 ноя 2019

Машина не собьет вас, благодаря приложению

Машина не собьет вас, благодаря приложению

В России создадут предупреждающее о приближении машин приложение. Система сможет собирать данные со светофоров на расстоянии 100–200 метров от него об автомобильном движении

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко, приложение будет на базе искусственного интеллекта. Тесты системы начнутся в конце следующего года. Испытания пройдут в Самаре, Волгограде, Томске, Курской, Тамбовской и Московской областях. Белянко объяснил, что целевой аудиторией сервиса станет молодое поколение, именно оно находится в зоне риска, так как часто использует смартфоны по пути в университет или школу.

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — добавил Белянко.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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