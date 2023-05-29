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29 май 2023

Машины без «ЭРА-Глонасс» - разрешение могут продлить

Машины без «ЭРА-Глонасс» - разрешение могут продлить

Российское правительство может продлить сроки действия упрощённого регламента сертификации автомобилей в части оборудования устройствами вызова экстренных служб машин, которые ввозятся в страну для личного пользования

Если ранее, в качестве срока окончания послаблений называлось первое июня 2023 года, то теперь По сообщениям ТАСС, льготу решили продлить до февраля 2024 года. К сожалению, подтверждения данной информации нет, но агентство ссылается на свой собственный источник в министерских кругах.

Сообщается, что таким образом правительство хочет победить ажиотаж на рынках Дальнего Востока, который создан в основном искусственно. Дело в том, что местные продавцы в преддверии истечения срока разрешения стали необоснованно накручивать ценники на ввозимые из Японии машины, объясняя дороговизну дефицитом кнопок SOS. В то же время никакого дефицита в действительности не наблюдается – по статистике за апрель к системе было подключено более пятнадцати тысяч импортных машин.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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