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30 апр 2019

Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту

Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту
Автор фото: фирма-производитель

Сотрудники нового центра разработки программного обеспечения Jaguar Land Rover тестируют технологию Smart Wallet, которая позволит водителям зарабатывать криптовалюту во время движения

Чтобы получить валюту, водителям придется приложить немного усилий. Например, они должны будут сообщать о пробках и ямах на дорогах. Все данные будут поставляться местным дорожным службам и поставщикам навигационных услуг. К слову, заработанные “деньги” можно будет потратить на оплату парковок, зарядку электромобиля или покупку товаров у партнеров JLR.

Smart Wallet работает на базе технологии распределенных реестров (Distributed Ledger) и представляет собой автономную систему для проведения транзакций. Особенность технологии — совместное использование и синхронизация цифровых данных с одновременным распределением равнозначных копий реестра между каждым из узлов системы. По прогнозам, к 2025 году количество устройств, поддерживающих эту технологию, вырастет до 75 миллиардов.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Regnum

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