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29 мар 2022

Машины коммунальных служб будут искать угнанный транспорт

Машины коммунальных служб будут искать угнанный транспорт

В России появится новый способ поиска угнанных автомобилей — с помощью «умных» камер, установленных на городском транспорте

Власти Москвы совместно с ЦОДД объявили тендер на обеспечение фотографическим оборудованием машин коммунальных служб. Комплекс будет считывать номера всех встречных машин и передавать их в автоматизированную систему нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы. Главной целью станет выявление угнанных авто, за нарушениями ПДД камеры следить не смогут.

Интересно, что в будущем  коммунальному транспорту добавят больше функций «большого брата» -  камеры будут считывать лица людей. Зачем? Все просто – ЦОДД хочет расширить функционал интеллектуальной транспортной системы Москвы -  в нее внесут режим розыска преступников. Напомним, в Москве уже работает сеть видеонаблюдения из 250 тысяч уличных камер. Когда будет внедрен новый функционал – неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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