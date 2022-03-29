Машины коммунальных служб будут искать угнанный транспорт

В России появится новый способ поиска угнанных автомобилей — с помощью «умных» камер, установленных на городском транспорте

Власти Москвы совместно с ЦОДД объявили тендер на обеспечение фотографическим оборудованием машин коммунальных служб. Комплекс будет считывать номера всех встречных машин и передавать их в автоматизированную систему нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы. Главной целью станет выявление угнанных авто, за нарушениями ПДД камеры следить не смогут.

Интересно, что в будущем коммунальному транспорту добавят больше функций «большого брата» - камеры будут считывать лица людей. Зачем? Все просто – ЦОДД хочет расширить функционал интеллектуальной транспортной системы Москвы - в нее внесут режим розыска преступников. Напомним, в Москве уже работает сеть видеонаблюдения из 250 тысяч уличных камер. Когда будет внедрен новый функционал – неизвестно.