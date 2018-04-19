Россия традиционно идет своим путем. В то время как во всем остальном мире наблюдается бум на электромобили, а власти большинства стран всячески поддерживают производителей экологических чистых автомобилей, в нашей стране ничего подобного в ближайшее время не планируется.

Это однозначно дал понять президент России Владимир Путин, который заявил, что развитие транспорта на газомоторном топливе для нашей страны представляет больший приоритет, нежели автомобили на электричестве.

«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», — заявил Путин на совещании с членами правительства. — «Для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле. Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается», — добавил Путин. — Для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле. Это очень серьезное обстоятельство, которое мало кем учитывается».

В России уже несколько раз пытались популяризировать транспорт на газомоторном топливе, но это не привело к большим успехам. Пик продаж пришелся на 2016 год, когда власти решили перевести как минимум 50% муниципального автопарка на технику, работающую на газу. Но продажи все равно были довольно низкими на фоне продаж техники с обычными двигателями внутреннего сгорания. Аналитики говорят о том, что в первую очередь продвижение техники на газомоторном топливе выгодно «Газпрому», который теряет свои позиции на мировом рынке и которому нужно компенсировать потери за счет рынка внутреннего.

Еще одна идея: допустить автомобили на газомоторном топливе на выделенные полосы для общественного транспорта. Однако и здесь с позицией правительства не согласны многие, так как общественный транспорт и так пользуется приоритетом, а допуск на полосы каких-либо других автомобилей является ущемлением прав других автомобилистов.

