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28 окт 2020

Машины с ДВС отживают свой век

Машины с ДВС отживают свой век

Исследование предполагает, что уже к 2024 году электромобили будут стоить столько же, сколько машины с двигателями внутреннего сгорания

Инвестиционный банк UBS провел исследование, в ходе которого специалисты выяснили, что к 2022 году затраты на производство электромобилей с аккумуляторными батареями по сравнению с автомобилями с ДВС будут выше всего на 1900 долларов (примерно 145 тысяч рублей). Начиная же с 2024 года разницы в цене между этими двумя типами транспортных средств не будет вовсе.

UBS пришел к такому выводу, проанализировав характеристики и стоимость аккумуляторов семи крупнейших производителей. Сегодня на батареи приходится от четверти до двух пятых стоимости электромобилей. Это делает машины на электротяге слишком дорогими и невыгодными к покупке даже с учетом будущей экономии на топливе и обслуживании. UBS также ожидает, что доля рынка электромобилей достигнет 17% к 2025 году и 40% к 2030-му.

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За рулем

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