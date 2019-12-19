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19 дек 2019

Материнский капитал предлагают тратить на автомобили

Материнский капитал предлагают тратить на автомобили

Средства материнского капитала предложили разрешить использовать для покупки автомобиля российского производства

Такие рекомендации направят в профильные министерства по итогам парламентских слушаний по вопросам реализации национального проекта «Демография» в Совете Федераций. «Министерству экономического развития РФ, Министерству финансов РФ, Министерству труда и социального развития РФ проработать возможность введения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, например, направлять средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля отечественного производства», — цитирует документ ТАСС.

Это не первый случай, когда обсуждается возможность направления маткапитала на покупку автомобиля. В октябре в Думу был внесен законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до миллиона рублей. Ранее схожие предложения неоднократно высказывали различные партии. В 2017 году в Думу тоже был внесен законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита.

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Drom

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