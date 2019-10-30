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30 окт 2019

Материнский капитал разрешат использовать для покупки машин

Материнский капитал разрешат использовать для покупки машин

В России средства материнского капитала могут разрешить тратить на покупку автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. С такой инициативой выступили депутаты «Справедливой России»

Как сообщает ТАСС, в законопроекте указывается, что за счет материнского капитала можно будет приобрести только машину российского производства. Автомобиль должен иметь не менее трех пассажирских мест, а мощность двигателя не должна превышать 125 лошадиных сил. «С рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. А так как мы предлагаем распространить закон на отечественные машины, мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

На данный момент, законодательство ряда субъектов РФ уже позволяет использовать средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля. Такие правила действуют, например, в Ростовской и Калининградской области.  Инициатива  депутатов «Справедливой России» должна закрепить  этот подход на федеральном уровне.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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