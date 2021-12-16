Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2021

Mazda MX-5 обновилась

Mazda MX-5 обновилась
Автор фото: фирма-производитель

Популярный японский спорткар пережил плановый рестайлинг, получив новые оттенки в цветовую палитру и важные системы безопасности.

Начнем с цветов,  новый колер здесь один - Platinum Quartz Metalliс, который похож на яркий бронзовый. Кроме цвета во внешности автомобиля не изменилось ничего. Что касается систем, то теперь машина обзавелась Kinematic Posture Control

KPC- эта система активного подавления кренов кузова, которая стабилизирует автомобиль при прохождении поворотов.  Все работает в автоматическом режиме.  Датчики отслеживают боковые перегрузки и передают сигнал на электронику тормозную систему, которая, в случае необходимости, при повороте ссамостоятельно подтормаживает заднее колесо с внутренней стороны.

Стоит отметить, что новая система никак не сказалась на весе машины. Наоборот, с рестайлингом у MX-5 появилась «облегченная версия» 990S, вес которой не превышает 990 килограмм. Такая машина комплектуется 132-сильным мотором 1.5 и механической коробкой передач.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan возродила ретро-хэтчбек Bluebird

16 декабря 2021

Водительские права обеспечат людей серьезными возможностями

16 декабря 2021

Кто купил завод Ford под Петербургом?

16 декабря 2021

У Ford выйдет новая модель в коллекции GT Heritage

16 декабря 2021

АвтоВАЗ анонсировал необычную новинку

16 декабря 2021

В Maserati открыли подразделение классических машин

16 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
KIA Mohave - kia mohave (2020) от томагавка к автопилоту
Тест драйв
12 декабря 2021

KIA Mohave
"От томагавка к автопилоту (часть 2)"
Genesis G70 - genesis g70 (2021) расправляет крылья и учится летать
Тест драйв
09 декабря 2021

Genesis G70
"Новый Genesis G70 расправляет крылья и учится летать"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 9 6