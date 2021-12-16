Mazda MX-5 обновилась

Популярный японский спорткар пережил плановый рестайлинг, получив новые оттенки в цветовую палитру и важные системы безопасности.

Начнем с цветов, новый колер здесь один - Platinum Quartz Metalliс, который похож на яркий бронзовый. Кроме цвета во внешности автомобиля не изменилось ничего. Что касается систем, то теперь машина обзавелась Kinematic Posture Control

KPC- эта система активного подавления кренов кузова, которая стабилизирует автомобиль при прохождении поворотов. Все работает в автоматическом режиме. Датчики отслеживают боковые перегрузки и передают сигнал на электронику тормозную систему, которая, в случае необходимости, при повороте ссамостоятельно подтормаживает заднее колесо с внутренней стороны.

Стоит отметить, что новая система никак не сказалась на весе машины. Наоборот, с рестайлингом у MX-5 появилась «облегченная версия» 990S, вес которой не превышает 990 килограмм. Такая машина комплектуется 132-сильным мотором 1.5 и механической коробкой передач.

