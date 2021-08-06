Mazda запатентовала необычное купе

Похоже, что японцы собираются возродить линейку знаменитых роторных купе, патентные документы прямо говорят об этом

Японские СМИ сообщают о том, что Mazda оформила четырнадцать комплектов охранных бумаг на различные конструктивные элементы нового автомобиля. Среди них обнаружился патент на алюминиевый кузов, который своими пропорциями очень напоминает концепт RX-Vision, который показали миру осенью 2015 года.

Инсайдеры полагают, что у компании есть планы по превращению этого концепта в серийную машину с индексом RX-9. Более того, не так давно один из топ-менеджеров Mazda Масахиро Саката сообщил, что компания все еще рассматривает возможность создания роторного спорткупе. Похоже, что в обозримом будущем на арену спортивных машин выйдет новый сильный игрок. К слову, эксперты полагают, что новинка появится не раньше 2024 года.