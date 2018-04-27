С неожиданным предупреждением выступило министерство по чрезвычайным ситуациям, вернее центр мониторинга и прогнозирования «Антистихия, который занимается в том числе исследованиями новых вызовов.

По мнению специалистов центра в этом году высок риск хакерских атак на автомобильную электронику. «В 2018 году возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Сегодня все больше автомобилей имеют подключение к Интернету, причем как через смартфон, так и с помощью встроенных модемов. Кроме того, управлять рядом функций можно дистанционно с помощью специальных приложений для смартфонов. Еще в прошлом году «Лаборатория Касперского» в своем прогнозе заявила, что в 2018 году злоумышленники могут с помощью вредоносного ПО получать доступ к специальным приложениям на смартфонах и перехватывать управление функциями автомобилей.

Вопрос взломов автомобилей хакерами впервые был широко предан три года назад, когда программистам из США удалось через интернет взломать мультимедийную систему uConnect на Jeep Cherokee и получить практически полный доступ к управлению многими функциями автомобилей. Тогда компания была вынуждена отозвать автомобили дабы устранить ошибки в программном обеспечении. А в 2016 году суд Великобритании запретил придавать огласке отчет хакеров, которые через сеть или с помощью жучков сумели взломать большинство современных автомобилей, получив над ними контроль, включая управление электронной педалью газа.