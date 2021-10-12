McLaren готовится представить три новых модели

Такое предположение высказывается на основе недавнего обращения компании в патентное ведомство Великобритании с заявкой на регистрацию трех наименований.

Издание CarBuzz строит догадки- новые обозначения это Aeron, Aonic и Solus. Учитывая, что названия несколько последних моделей McLaren тоже начинались на S и на A (Senna, Speedtail, Sabre, Artura), высока вероятность, что и нынешние названия будут иметь отношение к машинам. Более того уже есть предположения относительно машин, которые получат указанные имена.

Так название Aeron получит наследник гиперкара P1. Что касается «Aonic», то так могли бы назвать первый внедорожник марки. Впрочем, подобное маловероятно, так как компания анонсировала его появление под другим именем –GTX. Интересно, но McLaren является одной из последних компаний – производителей спорткаров, которая входит в сегмент SUV. Более того, компания даже никогда не строила концептов машин данного форма-фактора. Впрочем, некоторые сотрудники McLaren, вроде инженера Бена Скотта-Геддеса (работал над созданием легендарного F1), либо перешли в компании по созданию SUV, либо создали свои предприятия. Тот же самый Геддес основал компанию Fering Technologies, которая занимается разработкой электрического внедорожника Pioner.