О том, что McLaren готовит идеологического наследника легендарного суперкара F1, стало известно еще в прошлом году. Объединять две модели будет посадочная формула 1+2, когда водитель находится по центру, а два пассажирских сиденья по его бокам сзади. Постепенно британцы раскрывают все новые подробности о будущей новинке.

В McLaren назвали имя суперкара: Speedtail. В компании говорят, что он станет самым быстрым и роскошным автомобилем за всю историю McLaren. В модельном ряду компании он займет место в линейке Ultimate Series, в которую входят уже снятые с производства гибридный P1 и эксклюзивный Senna.

По словам представителей компании гиперкар получит продвинутую аэродинамику, карбоновые шасси и кузов, открывающиеся вверх двери и гибридную силовую установку мощностью более 1000 л.с.

В McLaren планируют выпустить 106 гиперкаров. Машину представят в конце этого года, стоимость каждого экземпляра составит около 2 миллионов евро.