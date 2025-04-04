McLaren расширит модельный ряд в пользу кроссоверов

Компания McLaren готовится к масштабной трансформации. В течение шести месяцев марка объединится с британским стартапом Forseven, образовав McLaren Group Holdings. Этот шаг сопровождается крупными инвестициями от CYVN Holdings, компании из Абу-Даби, которая приобрела McLaren в октябре 2024 года

Слияние принесет новый капитал и позволит McLaren выйти за рамки суперкаров, добавляя новые сегменты в модельный ряд. В официальном заявлении компания подчеркнула, что планирует выпуск автомобилей премиум-класса.

Хотя подробности пока не раскрываются, ожидается, что McLaren выпустит первый в своей истории кроссовер — конкурент Aston Martin DBX707 и Lamborghini Urus. По слухам, кроссовер может выйти в 2028 году.