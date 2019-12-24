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24 дек 2019

Медленные водители являются причиной многих ДТП

Медленные водители являются причиной многих ДТП

Британское министерства транспорта сообщает, что за последние пять лет число людей, которые погибли или получили тяжелые травмы в результате аварии из-за слишком медленной езды, выросло на 75 процентов

Любопытно, что основатель альянса британских водителей Хью Бладон согласен с мнением ученых, что медленные водители представляют собой не меньшую опасность на дороге, чем лихачи. По его мнению, такая манера вождения раздражает окружающих, собирает за собой «хвосты» из других водителей и вынуждает их идти на обгон, самый опасный маневр на дороге.

Медленная езда, по словам Бладона, «эгоистична и совершенно глупа, да ещё приводит к катастрофе». Но в то же время представитель альянса понимает, что некоторые водители едут медленно, потому что у них недостаточно опыта и уверенности в себе. Как признался Бладон, с этим вряд ли можно что-то сделать.

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