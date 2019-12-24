Медленные водители являются причиной многих ДТП

Британское министерства транспорта сообщает, что за последние пять лет число людей, которые погибли или получили тяжелые травмы в результате аварии из-за слишком медленной езды, выросло на 75 процентов

Любопытно, что основатель альянса британских водителей Хью Бладон согласен с мнением ученых, что медленные водители представляют собой не меньшую опасность на дороге, чем лихачи. По его мнению, такая манера вождения раздражает окружающих, собирает за собой «хвосты» из других водителей и вынуждает их идти на обгон, самый опасный маневр на дороге.

Медленная езда, по словам Бладона, «эгоистична и совершенно глупа, да ещё приводит к катастрофе». Но в то же время представитель альянса понимает, что некоторые водители едут медленно, потому что у них недостаточно опыта и уверенности в себе. Как признался Бладон, с этим вряд ли можно что-то сделать.