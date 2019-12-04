Медведев выступает против штрафов за превышение скорости

Дмитрий Медведев высказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

Премьер-министр заявил об этом во время приема граждан в Центральной общественной приемной «Единой России» в Москве. «Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, должен вам сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км часто не ловятся даже самими водителями», — цитирует его «Коммерсантъ».

Медведев пообещал, что даст поручение еще раз детально изучить этот вопрос. По словам главы правительства, предлагаемые изменения не должны быть просто поводом для привлечения к ответственности людей, у которых нет намерения нарушать правила дорожного движения. По словам Дмитрия Медведева, стрелка спидометра порой довольно подвижно прыгает, особенно на старых машинах. «Чуть-чуть нажал — и все», — объяснил премьер-министр на собственном опыте.