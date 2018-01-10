На сайте правительства России опубликована новая редакция Правил противопожарной безопасности, которая вступает в силу с 15 января этого года. Впервые в них появился прямой запрет, касающийся водителей.

Правда не всех, а лишь тех, кто курит, и курит, в том числе, за рулем. Согласно новым Правилам запрещается «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта» на участках железнодорожных путей и автомобильных дорогах, а также в полосах отвода и охранных зонах дорог.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение требований пожарной безопасности полагается штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Однако непонятно, как будет фиксироваться такое нарушение: ведь окурок мало того, что должен быть выброшенным из автомобиля, так еще и быть непотушенным. Возможно, такие нарушения будут фиксироваться через приложение, которое позволит отправлять в ГИБДД видеозаписи о нарушениях ПДД.

Ах да, курильщикам не стоит расслабляться: в большинстве регионов России есть штрафы за выброс мусора из окна автомобиля, к коим, естественно, относится и окурок. Например, в Московской области он составляет 4-5 тысяч рублей.

Тем не менее, курильщикам, возможно, придется вообще отказаться от своей привычки будучи за рулем: Минздрав хочет отнести салон автомобиля к местам, где курение запрещено.

