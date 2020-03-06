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6 мар 2020

Менять резину рано

Менять резину рано

Синоптики рекомендовали водителям подождать с заменой резины и попросили дождаться стабильной плюсовой среднесуточной температуры

Пока что рано. Резина должна обладать определенной эластичностью, так вот летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5, а лучше 7 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Между тем синоптики прогнозируют , что в ближайшие выходные дневная температура в столичном регионе составит плюс 8–10 градусов по Цельсию, а в среду, 11 марта, она может достигнуть 14 градусов по Цельсию

При написании новости использовалась информация:
РБК

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