Менять резину рано

Синоптики рекомендовали водителям подождать с заменой резины и попросили дождаться стабильной плюсовой среднесуточной температуры

Пока что рано. Резина должна обладать определенной эластичностью, так вот летняя резина обеспечивает хорошее сцепление с дорожной поверхностью, когда среднесуточная температура выше 5, а лучше 7 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Между тем синоптики прогнозируют , что в ближайшие выходные дневная температура в столичном регионе составит плюс 8–10 градусов по Цельсию, а в среду, 11 марта, она может достигнуть 14 градусов по Цельсию