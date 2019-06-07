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7 июн 2019

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Автор фото: фирма-производитель

Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей. Его будут устанавливать на модели с индексом 45 — A 45 и CLA 45 Shooting Brake

Новый двигатель носит индекс M 139, имеет рабочий объём два литра и в базовой модификации выдаёт 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. У мотора существует и заряженная модификация под литерой «S». В этом случае нас ожидают уже 421 лошадиная сила и целых 500 «ньютонов» крутящего момента.

Говоря о технической составляющей, стоит отметить что 139-й мотор укомплектован двухпоточным турбонагнетателем c электронноуправляемым перепускным клапаном . На валах компрессора и турбины впервые установлены роликовые подшипники — как у 4.0 V8. У мотора также есть электрический водяной насос, фильтр твёрдых частиц и система старт-стоп.

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