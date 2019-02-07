Mercedes-AMG сделает катер

Да, автомобильные производители, вдохновляясь своим основным продуктом, начинают иногда творить совершенно отстраненные вещи, начиная с часов и заканчивая яхтами и катерами

Подразделение Mercedes-AMG опубликовало в социальных сетях тизер нового скоростного катера, построенного в сотрудничестве с американской верфью Cigarette Racing Team. Быстроходное судно, выполненное в духе легендарного спортивного купе GT 4-Door Coupe, дебютирует уже совсем скоро на выставке яхт и катеров в Майами. Интересно, что техническую составляющую взяла на себя верфь, а вот дизайн полностью принадлежит Mercedes. Известно, что за стиль спидбота отвечал главный дизайнер Daimler AG Горден Вагенер.

К сожалению, какие-либо подробности проекта не раскрываются, однако, в феврале прошлого года Mercedes-AMG и Cigarette представили 16-метровый катер 515 Project One, вдохновлённый одноименным автомобилем. Спидбот оснастили двумя восьмицилиндровыми двигателями Mercury Racing, выдающими по 1350 лошадиных сил каждый, которые позволяют разгоняться до 225 километров в час. По всей вероятности, новинка будет, как минимум, не хуже предшественника.