Mercedes-Benz EQE SUV получит заряженную версию

Создание заряженных модификаций обычных автомобилей с ДВС - это уже отлаженный процесс, надо перепрошить ЭБУ, установить новые компоненты и.т.д. С электромобилями все сложнее – обычно приходится менять силовую установку.

Впрочем, автопроизводители часто идут на такое и всегда готовы показать миру что-то уникальное. К примеру, Mercedes готовится представить ширкой публике заряженный кроссовер EQE с индексом AMG.

Предполагается, что моторную гамму для кроссовера полностью позаимствуют у одноименного седана. Таким образом наша модификация - самая мощная и быстрая получит два мотора на 687 лошадиных сил. К слову базовые модификации будут располагать единственным электромотором на задней оси, который будет развивать от 290 до 310 лошадиных сил.