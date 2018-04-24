Новость о том, что китайский миллиардер Ли Шуфу аккумулировал крупнейший пакет (9,69%) акций Daimler AG прошлой осенью стала сюрпризом для многих. В первую очередь для самой немецкой компании, которая довольно сдержано отнеслась к появлению китайского совладельца.

Ли Шуфу также принадлежат китайская Geely, шведская Volvo Cars, британский Lotus, он крупный акционер малазийского Proton и концерна Volvo AB. В Volvo Cars, как и в Daimler тоже не особо обрадовались и заявили, что не собираются ни с кем делиться своими технологиями просто так.

Однако в немецком концерне в итоге смирились и начали обдумывать план как все же организовать сотрудничество со шведами. По данным немецких СМИ в ближайшее время Mercedes-Benz войдет в состав акционеров Volvo Cars в качестве миноритарного акционера с очень маленьким пакетом акций.

Но основной целью компания видит организацию поставок Volvo двигателей собственной разработки и производства. Сегодня Volvo оснащает свои модели 3- и 4-цилиндровыми турбированными двигателями объемом 2 литра.

Впрочем, все в итоге зависит от Ли Шуфу. Пакет акций Daimler AG он приобрел для того, чтобы получить доступ к технологиям электрификации транспортных средств, которые владеет Daimler AG.

