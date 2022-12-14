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14 дек 2022

Mercedes-Benz остановил сотрудничество с компанией Rivian

Mercedes-Benz остановил сотрудничество с компанией Rivian

В свое время хорватский стартап Rivian, что называется, «выстрелил» - заинтересовав несколько крупных автомобильных концернов. Многие из них хотели посотрудничать с интересным проектом, но до реальных действий дошел лишь Mercedes-Benz.

В сентябре обе компании подписали меморандум о совместной работе. Планировалось, что будет построен новый завод, где общими усилиями немцев и хорватов будет создан коммерческий фургон. По какой-то причине, буквально на днях, меморандум был расторгнут. Впрочем обе компании говорят, что данный ход лишь откладывает сотрудничество на неопределенный срок, а не прекращает его.

Пока что фирмы поработают отдельно - Глава Rivian Р. Дж. Скаринж объяснил изданию Automotive News решение компании тем, что ей необходимо сосредоточиться на существующем бизнесе. Как минимум, Rivian необходимо завершить проект по созданию коммерческой техники для Amazon.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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