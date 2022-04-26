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26 апр 2022

Mercedes-Benz представил новый минивэн

Mercedes-Benz представил новый минивэн
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mercedes-Benz представила новый компактвэн T-класса, который должен стать относительно бюджетным решением для семейных клиентов или любителей активного отдыха.
Т-класс является продуктом сотрудничества Mercedes и французского концерна Renault. Фактически, перед нами тот же Renault Kangoo, но с другим кузовом.  Кроме того автомобиль получился несколько больше французского аналога - габариты Mercedes-Benz T-класса — 4498х1811х1859 миллиметров при колёсной базе 2716 миллиметров.
Что касается двигателей, то у клиентов будет выбор между полуторалитровым турбодизелем или бензиновым 1.3 литра с турбонаддувом. Если говорить о мощности, то дизель предлагается в конфигурациях на 95 и 116 лошадиных сил, а бензиновый мотор либо на 102, либо на 116 лошадиных сил.  Любопытный факт – моторы с меньшей мощностью идут лишь в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, тогда как старшим версиям уже положен 7-ступенчатый робот.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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