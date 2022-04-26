Mercedes-Benz представил новый минивэн

Компания Mercedes-Benz представила новый компактвэн T-класса, который должен стать относительно бюджетным решением для семейных клиентов или любителей активного отдыха.

Т-класс является продуктом сотрудничества Mercedes и французского концерна Renault. Фактически, перед нами тот же Renault Kangoo , но с другим кузовом. Кроме того автомобиль получился несколько больше французского аналога - габариты Mercedes-Benz T-класса — 4498х1811х1859 миллиметров при колёсной базе 2716 миллиметров.

Что касается двигателей, то у клиентов будет выбор между полуторалитровым турбодизелем или бензиновым 1.3 литра с турбонаддувом. Если говорить о мощности, то дизель предлагается в конфигурациях на 95 и 116 лошадиных сил, а бензиновый мотор либо на 102, либо на 116 лошадиных сил. Любопытный факт – моторы с меньшей мощностью идут лишь в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, тогда как старшим версиям уже положен 7-ступенчатый робот.