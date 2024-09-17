Mercedes-Benz продал свою долю марки Denza концерну BYD

Стало известно, что компания Mercedes-Benz продала свою долю активов совместного предприятия BYD, занимавшегося выпуском автомобилей под маркой Denza

Напомним, что Denza была основана в 2011 году. Каждая из компаний владела по 50% акций совместного предприятия. Сумма продажи доли Mercedes-Benz не уточняется, но отметим, что изначально зарегистрированный капитал составлял 7,76 миллиардов юаней, что эквивалентно миллиарду долларов.

Первым совместным детищем стал электрический Denza NEV, дебютировавший в 2012 году в виде концепта. Данная модель была построена на платформе Mercedes, а силовая установка была разработана BYD. В последующие несколько лет автомобиль получил обновления, известные на родине под индексами 400 и 500. В 2021 году Mercedes продает 40% своей доли в пользу BYD и уходит на второй план, не принимая больше участия в разработке автомобилей. После этого китайский концерн единолично начал создавать новые модели. В 2022 году вышел минивэн Denza D9, в 2023 - кроссовер N7 и внедорожник N8. В этом году на рынок выйдет универсал Z9 GT и сразу после за ним последуют седан Z9 и флагманский внедорожник N9.