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25 май 2023

Mercedes готов поощрить своих клиентов за выносливость машин

Mercedes готов поощрить своих клиентов за выносливость машин

Старые Мерседесы часто носили статус «миллионников», то есть они были способны преодолевать огромные пробеги. Впрочем, компания готова заявить, что и нынешние машины ничуть не уступают своим историческим прототипам.

К примеру, недавно Японское подразделение компании Mercedes-Benz решило вручить особые знаки отличия тем владельцам автомобилей своего бренда, которые либо не расстаются с ними очень долгое время, либо проехали впечатляющее количество километров.

Существует несколько градаций наград. Так, например, минимальный срок владения машиной составляет десять лет. В случае километража планка установлена на отметке в 100 километров в час. Верхние планки определены в 30 лет владения либо один миллион километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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