Mercedes готов поощрить своих клиентов за выносливость машин

Старые Мерседесы часто носили статус «миллионников», то есть они были способны преодолевать огромные пробеги. Впрочем, компания готова заявить, что и нынешние машины ничуть не уступают своим историческим прототипам.

К примеру, недавно Японское подразделение компании Mercedes-Benz решило вручить особые знаки отличия тем владельцам автомобилей своего бренда, которые либо не расстаются с ними очень долгое время, либо проехали впечатляющее количество километров.

Существует несколько градаций наград. Так, например, минимальный срок владения машиной составляет десять лет. В случае километража планка установлена на отметке в 100 километров в час. Верхние планки определены в 30 лет владения либо один миллион километров.