Места в очереди за первым кроссовером Ferrari продают за сотни тысяч долларов

Несмотря на то, что бывший руководитель итальянского автопроизводителя не слишком лестно высказывался в отношении первого кроссовера Ferrari, отрицать потенциального экономического успеха модели он не стал.

Собственно, перспективы Purosangue раскрываются уже сейчас – к примеру, один из дилеров редких и дорогих автомобилей в Токио выставил на продажу вышеупомянутый кроссовер. Есть важный нюанс – в объявлении отмечено, что на продажу выставлен лишь слот для заказа, оценённый дилером в 500 тысяч долларов. То есть, клиенту придется отдать полмиллиона лишь за то, чтобы получить возможность потом купить машину.

Любопытный факт, в ближайшее время компания может вообще закрыть приём заказов: директор Ferrari по продажам Энрико Гальера уже заявил о такой возможности на фоне «взрывного» спроса на кроссовер.