Между Петербургом и Москвой начнут курсировать беспилотные грузовики

В конце июня нынешнего года между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 «Нева» начнут ходить беспилотные грузовики

Проект осуществляется Министерством транспорта – как заявил глава ведомства, Виталий Савельев, основной целью этого эксперимента является анализ опыта таких перевозок для принятия закона о беспилотниках. В перспективе подобная практика будет масштабирована, в первую очередь — на дорогу М-12.

Что касается самих грузовиков, то их разработал КАМАЗ. Каждый из автомобилей обладает четвертым уровнем автономности, то есть он способен полностью передвигаться в автоматическом режиме. Правда, в кабине будет находиться пилот-контролер.