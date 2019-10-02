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2 окт 2019

Мы перестали брать автокредиты. Надоело.

Мы перестали брать автокредиты. Надоело.

Да, за лето отмечен спад интереса к автомобильным кредитам, что вызвано не сезонностью, а незаинтересованностью

Несколько бюро кредитных историй отметили спад интереса покупателей автомобилей к покупке в кредит. Это произошло впервые с начала года, причем выдача автокредитов сократилась сразу на 8%.Например, в июле кредитные организации выдали на покупку автомобилей 56 млрд рублей. Всего же автокредитованием воспользовались 75 тыс. человек. В августе купить машину в кредит решились 68 тыс. человек, взяв при этом в долг всего 52 млрд рублей.

В докладе отмечается, что причиной спада интереса к автокредитам стала совсем не сезонность. Эксперты отметили незаинтересованность покупателей в приобретении автомобилей, тем более в кредит. В то же время, банковские аналитики заявляют, что подогреть спрос можно, правда, для этого требуется возобновление мер господдержки.

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