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10 янв 2020

Милонов давит на водителей

Милонов давит на водителей

Известный своими скандальными выступлениями депутат выдвинул новую инициативу – штрафовать водителей за злоупотребление аварийной сигнализацией

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил наказывать автомобилистов, злоупотребляющих «аварийкой». По его мнению такие действия провоцируют пробки на дорогах. Свое предложение депутат уже направил главе ГИБДД Михаилу Черникову. «В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», — цитируют депутата РИА «Новости»

Также парламентарий обратил внимание на случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. По словам Милонова, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут остановить движение на дороге совершенно безнаказанно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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