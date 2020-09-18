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18 сен 2020

Минфин напомнил водителям о необходимости пройти техосмотр

Минфин напомнил водителям о необходимости пройти техосмотр

Действие особых правил оформления полиса ОСАГО, которые были введены на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, заканчивается 30 сентября

В Министерстве финансов России напомнили водителям, купившим полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты, о необходимости прохождения техосмотра до 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Действие особых правил оформления обязательной автогражданки, которые были введены на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, заканчивается 30 сентября. В связи с этим Минфин напоминает о необходимости обязательного прохождения техосмотра. Автовладельцу необходимо будет предъявить страховщику диагностическую карту в течение следующего месяца, не позднее 31 октября. Кроме того, в Минфине рекомендовали страховым компаниям самостоятельно установить владельцев с оформленным без диагностической карты ОСАГО и напомнить им об этой обязанности.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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