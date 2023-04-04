Минфин поддержал увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО

Минфин РФ поддержал увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО с нынешних 800 рублей до «нескольких тысяч»

«Ситуация со штрафами давно назрела, ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа по ОСАГО до экономически разумного уровня. Но там, по большому счету, можно обойтись без увеличения штрафа. Даже если мы решим технически проблему, а мы ее решим, все равно штраф за отсутствие полиса ОСАГО — это 800 рублей один раз в год. А вот если человек за каждую камеру будет платить 800 рублей, я думаю, штрафы можно не повышать» - цитирует ТАСС замминистра Минфина Алексея Моисеева.

В целом же размер штрафных санкций может достичь пяти тысяч рублей.