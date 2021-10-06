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6 окт 2021

Mini Cooper превратили в пикап

Mini Cooper превратили в пикап
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-студия Imperfect прокачала Mini Cooper, превратив его в пикап. Перед нами проект, выполненный по особому заказу для неуказанного клиента.

Итак, каков был процесс модернизации? В процессе модификации тюнеры срезали часть крыши автомобиля, а также установили жесткие распорки кузова. Кроме того, пикап получил увеличенный дорожный просвет, модифицированную подвеску, грязевые покрышки, шноркель, экспедиционный багажник на крыше, силовой бампер с дополнительным освещением и новую решётку радиатора.

Силовую установку оставили без изменений. Пикап приводится в движение двухлитровым турбомотором на 300 лошадиных сил. Автомобиль полноприводный, а в качестве трансмиссии используется обычный автомат.

При написании новости использовалась информация:
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