Mini Moke превратили в электрокар

В Великобритании Moke International разработала электрическую версию внедорожника Mini Moke.

Классические агрегаты были отправлены в отставку, а их место заменил 44-сильный электромотор и аккумуляторный блок, который позволит проехать на одном заряде около 140 километров. Любопытно, что максимальная скорость автомобиля составляет всего лишь сто километров в час. Впрочем, автомобильчик легкий – весит всего 800 килограмм, так что эта отметка вполне себе достижима (за шесть секунд).

В остальном автомобиль полностью повторяет классический Mini Moke за исключением современных опций вроде музыкального проигрывателя. Напомним, что оригинальный Mini Moke впервые был выпущен в январе 1964 г. на заводе British Motor Corporation Longbridge в Бирмингеме. Оригинальный внедорожник оснащался двигателем объемом 848 см3, мощностью 34 л.с., способным разгонять машину до 105 км/ч